"Единая Россия" сообщила о DDoS-атаке на сайт партийного предварительного голосования

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сайт предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы подвергся DDoS-атаке, его работа будет восстановлена в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов, слова которого приводит официальный Telegram-канал партии.

"Единая Россия" в понедельник начала предварительное голосование, которое полностью проходит в режиме онлайн, оно продлится до 31 мая.

"Изначально голосование шло в штатном режиме. В семь утра начался лавинообразный рост попыток проголосовать, спустя некоторое время техподдержка обнаружила DDoS-атаку - в систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков", - проинформировал Перминов.

По его данным, в течение двух часов основной наплыв таких запросов удалось остановить, однако за это время скопилась очередь из настоящих выборщиков, сейчас она постепенно разгружается.

"Мы используем блокчейн для проведения предварительного голосования, соответственно, все данные приходят к нам в зашифрованном виде и проходят несколько этапов верификации. Все бюллетени анонимны, мы не имеем доступа к личной информации выборщиков, которые их отправили, а значит не можем отследить вектор атаки", - пояснил замсекретаря генсовета, уточнив, что, таким образом, организаторы праймериз обрабатывают "все без исключения запросы".

"Поэтому сейчас мы наращиваем мощности для того, чтобы не потерять ни один из настоящих голосов", - сообщил Перминов, заверив, что "до настоящего момента ни одной потери бюллетеня не произошло - все данные всех настоящих выборщиков, которым удалось проголосовать, попали в блокчейн и будут доступны для проверки, корректность голосования не нарушена".

Онлайн-праймериз "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней. В этом году предварительное голосование проходит полностью в режиме онлайн.

Предварительное голосование по отбору кандидатов на довыборы по одномандатным округам в Госдуму, выборы депутатов законодательных органов власти субъектов РФ и в представительные органы власти административных центров пройдет по так называемой первой модели, которая предусматривает возможность участия в праймериз любого члена партии или беспартийного, а проголосовать при ней может любой избиратель.

Регистрация выборщиков будет идти вплоть до позднего вечера 31 мая, ее можно пройти либо через учетную запись на сайте госуслуг, либо через цифровые платформы партии.

Как заявлял ранее Перминов, "Единая Россия" - первая партия, у которой есть блокчейн-платформа для проведения предварительного голосования в электронном виде, "это первый опыт в мире, никто подобного не делал".

Прием заявок на участие в предварительном голосовании завершился 15 мая. По данным секретаря генсовета единороссов Андрея Турчака, в этом году участников праймериз больше, чем в прошлом - почти 6 тысяч.