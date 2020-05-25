Путин одобрил проект нового договора стран СНГ о борьбе с финансированием терроризма

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает целесообразным подписание на высшем уровне договора стран СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании договора государств - участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в документе. Росфинмониторингу дано разрешение в ходе переговоров о подписании этого соглашения вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

"Считать целесообразным осуществить подписание договора на высшем уровне", - указано в распоряжении президента.

Ранее сообщалось, что данный проект предварительно проработан с другими странами Содружества. Новый документ должен прийти на смену действующему сейчас договору стран СНГ от 2007 года о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как указано в проекте нового договора, его стороны будут координировать свою деятельность и объединять усилия в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.