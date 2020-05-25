Минюст разрешил партии одного из создателей World of Tanks участвовать в выборах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции внесло Партию прямой демократии, основателем которой является один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров, в список партий, имеющих право участвовать в выборах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии в понедельник.

"Министерство юстиции зарегистрировало Партию прямой демократии Вячеслава Макарова, создателя World of Tanks, как имеющую право принимать участие в выборах", - сообщили в партии.

По словам Макарова, в сентябре 2020 года партия планирует принять участие в выборах в законодательные собрания как минимум двух регионов (Воронежская и Новосибирская области).

"К 22 мая мы зарегистрировали 43 региональных отделения, в период с 25 по 29 мая мы ожидаем получить регистрацию еще шести отделений. В 2021 году мы планируем принять участие в выборах в Госдуму, в 2020 году - в довыборах в Госдуму по Ярославлю, а также [выборах] в региональные законодательные собрания, в муниципальных и городских выборах", - добавил Макаров, уточнив, что Партия прямой демократии намерена участвовать во всех избирательных процессах.

Основатель партии - один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров объявил о создании Партии прямой демократии 10 января 2020 года. Позже он сообщил, что ради партийной работы покинет компанию Wargaming, разработчика игры. По словам Макарова, одной из задач партии является внедрение в политическую систему нового формата принятия решений - общее голосование всех членов партии на защищенной онлайн-платформе. 5 марта делегаты из 47 регионов России проголосовали на учредительном съезде в Москве за создание партии. В начале апреля Минюст принял решение о государственной регистрации партии.