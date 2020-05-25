В Архангельской области и НАО продлили сбор предложений по созданию нового региона

АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая. /ТАСС/. Сроки сбора предложений от жителей по созданию нового арктического региона перед проведением парламентских слушаний продлены в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в специальных рабочих группах регионов.

15 мая в Архангельской области и НАО начался сбор мнений и предложений от жителей по созданию нового региона на основе объединения области и округа. Планировалось, что 26 мая в том и другом субъекте РФ пройдут парламентские слушания по данному вопросу.

"Вопрос создания нового региона вызвал у жителей Архангельской области и НАО живой интерес. На сегодняшний день поступило уже более 700 откликов. Есть запросы на увеличение количества проводимых круглых столов - эксперты хотят обсудить пакет предложений от той или иной отрасли. Поэтому мы приняли решение продлить общественные обсуждения вопроса создания нового региона, чтобы, с одной стороны, дать возможность высказаться всем желающим, а с другой - более детально проработать итоговый документ и включить в него максимальное количество предложений от жителей обоих субъектов", - сказал ТАСС председатель рабочей группы Архангельской области по созданию нового региона, депутат Архангельского областного собрания Виталий Фортыгин, добавив, что 26 мая парламентские слушания в заксобраниях регионов проводиться не будут.

Предложения поступают на специально созданный сайт, в Общественные палаты регионов, через специально установленные в муниципальных образованиях ящики.

Член рабочей группы в НАО, депутат окружного собрания Александр Чурсанов сказал ТАСС, что обсуждение вызвало большой интерес у жителей округа. "Работа по сбору предложений в регионе продолжается, дата проведения парламентских слушаний пока не определена", - добавил он.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.