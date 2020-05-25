МИД РФ: на Балканах по-прежнему существует предвзятый подход к событиям 1990-х годов

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Подтасовка фактов и тенденциозная оценка событий последних десятилетий на пространстве бывшей Югославии противоречит задачам развития Балканского региона. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД России о политизации тематики военных преступлений на Балканах.

"С тревогой отмечаем, что в Балканском регионе продолжает культивироваться предвзятый политизированный подход к событиям периода югославского конфликта 1990-х годов. Делается это при активном участии якобы независимых НПО, которые десятилетиями получают финансирование от западных правительств, выступающих в роли заказчика. В результате среди прочего создаются некие структуры по расследованию "военных преступлений", причем с неприкрытым антисербским креном", - указали в дипведомстве.

"Убеждены, что тенденциозная оценка событий последних трех десятилетий на бывшем югославском пространстве, подтасовка фактов, произвольное назначение виновных и другие известные приемы политической режиссуры противоречат задаче превращения региона в динамично развивающуюся, благополучную часть Европы", - подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ обратили внимание на то, что "синхронный всплеск активности такого рода отмечается сегодня в Подгорице и Приштине". "Подоплека происходящего очевидна: навесить на Белград ярлык источника зла периода развала бывшей Югославии, а заодно выгородить тех, кто совершал преступления против сербов. Печально, что к бичеванию Сербии теперь присоединилась и Черногория, которая в годы критических испытаний стояла плечом к плечу со своим северным соседом", - указали в дипведомстве.

В министерстве отметили, что "с особым цинизмом ведут себя властные институты Косова, где руководящие посты занимают лица, напрямую причастные к бесчеловечным деяниям, включая похищения и убийства людей с целью незаконной торговли их органами". В МИД РФ подчеркнули, что "отправление правосудия в отношении этой публики всячески саботируется: несмотря на обилие улик, в Гааге до сих пор не начат ни один судебный процесс, хотя с выхода доклада депутата ПАСЕ Дика Марти, вскрывшего страшную практику, прошло почти 10 лет".

"На этом фоне западные спонсоры старательно закрывают глаза на антисербские этнические чистки в Косове, гибель сотен гражданских лиц в ходе агрессии НАТО против Югославии в 1999 году, тяжелые долговременные последствия применения натовской авиацией боеприпасов с обедненным ураном", - отметили в министерстве.