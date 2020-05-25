МИД РФ рекомендует пока воздерживаться от любых поездок за рубеж

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует пока воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайне жизненной необходимостью. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

"МИД России подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например, получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников", - подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ в понедельник глава российского кабмина Михаил Мишустин акцентировал необходимость исключить возможность повторного завоза коронавируса в Россию. В частности, отмечена нецелесообразность планирования на данном этапе каких-либо зарубежных туристических поездок.

В МИД РФ обратили внимание на то, что, исходя из развития эпидемической обстановки, международные поездки действительно представляют пока повышенные риски. "Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют, что после первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая", - указали в министерстве.

Кроме того, несмотря на постепенное возобновление работы консульских учреждений РФ, оказание консульского содействия российским гражданам, временно пребывающим на их территории, по-прежнему затруднено во многих странах, отметили в дипведомстве.

В МИД РФ указали, что нельзя забывать и об ограничениях международного транспортного сообщения. На сегодняшний день тысячи россиян по всему миру ожидают вывозные рейсы на родину.