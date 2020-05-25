Небензя признал, что разногласия между США и Китаем сказываются на работе СБ ООН

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Невозможность принять в Совете Безопасности (СБ) ООН резолюцию по мерам в связи с распространением коронавируса демонстрирует влияние разногласий между США и Китаем на работу данной структуры. Об этом заявил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Небензя отметил, что антикитайская риторика из-за пандемии в США "перекрывает, наверное, по степени то, что происходило в отношении нас (России - прим. ТАСС) на протяжении последних двух лет". "У нас в Совбезе квинтэссенцией этих противоречий, заложником этих противоречий стала резолюция по коронавирусу, которую мы уже безуспешно согласовывали два месяца. Вернее, мы ее согласовали успешно, недели три назад были готовы принять, хотели принять, но в последний момент американцы нарушили так называемую процедуру умолчания, сказав, что их не устраивает даже не упоминание - намек на ВОЗ, который в тексте резолюции разглядеть трудно даже под лупой", - сказал постпред РФ.

Небензя отметил, что, несмотря на апелляции авторов резолюции к разуму, преодолеть разногласия пока не удается. Создавшееся противоречие, по его словам, является "наглядным примером того, что происходит между двумя странами". "Таким образом, нашла коса на камень, а "ВОЗ и ныне там" стало новой фигурой речи", - заявил Небензя.