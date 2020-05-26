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Лавров обсудит с главами МИД ОДКБ по видеосвязи развитие союза и вызовы безопасности

Министры уделят отдельное внимание развитию миротворческого потенциала ОДКБ и институтов наблюдателя и партнера организации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), которое пройдет в формате видеоконференции.

Как рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министры рассмотрят состояние и перспективы развития международной и региональной обстановки и ее влияние на безопасность государств - членов ОДКБ, а также обсудят диалог организации с СНГ и ШОС. "Рассматриваем предстоящее заседание СМИД ОДКБ в качестве очередного этапа развития союзнического взаимодействия в организации", - указала дипломат.

Отдельное внимание, по ее словам, будет уделено развитию миротворческого потенциала ОДКБ, институтов наблюдателя и партнера организации, а также совместному противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. Одной из последних инициатив в этой сфере стало принятие по российской инициативе на последнем заседании СМИД ОДКБ в декабре прошлого года заявления о формировании единого и неделимого пространства безопасности.

Россия приняла председательство в ОДКБ в ноябре 2019 года. Среди приоритетных направлений деятельности организации на этот период - повышение готовности Коллективных сил ОДКБ к гарантированной защите государств-членов, совместное реагирование на угрозы информационной безопасности, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, развитие миротворческого потенциала ОДКБ. Ранее Лавров сообщил, что одним из главных приоритетов работы Москвы в качестве председателя станет также борьба с переписыванием истории Второй мировой войны.

Между тем одной из центральных угроз для государств - членов ОДКБ остается напряженная военно-политическая обстановка в соседнем Афганистане, в том числе укрепление позиций ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") на севере республики. Как подчеркивал глава российского дипведомства, члены ОДКБ уделяют особое внимание укреплению таджико-афганской границы. При СМИД ОДКБ действует рабочая группа по Афганистану с целью противодействия вызовам и угрозам, исходящим с территории этой страны. 29 февраля в день подписания мирного соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) государства - члены ОДКБ приняли совместное заявление о положении в Афганистане.

Ожидается, что на предстоящей встрече министры также примут ряд заявлений, в частности по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, о солидарности и взаимопомощи по борьбе с коронавирусной инфекцией и о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН. Как сообщили в пресс-службе ОДКБ, в заседании примет участие генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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