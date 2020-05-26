Путин и Токаев обсудили по телефону сотрудничество на евразийском пространстве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению пресс-службы, в число тем для обсуждения вошли "ситуация вокруг пандемии коронавируса и дальнейшие шаги по борьбе с распростра нением этой инфекции". "Затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур на евразийском пространстве", - уточнили в Кремле.

Сотрудничество между Казахстаном и Россией 20 мая Токаев обсуждал с послом РФ в республике Алексеем Бородавкиным. Акцент во время встречи был сделан на наращивание взаимодействия в условиях пандемии коронавируса в двустороннем формате, а также по линии Евразийского экономического союза. Кроме того, президент и посол обсудили подготовку к запланированному на ноябрь XVII Форуму межрегионального сотрудничества.