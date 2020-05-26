Песков: обстрелы на границе Украины и ЛНР портят перспективы налаживания мирной жизни

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что интенсификация обстрелов по линии соприкосновения между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) негативно сказывается на перспективах налаживания мирной жизни.

"Кремль является сторонником выполнения сторонами взятых на себя обязательств сторонником, в первую очередь, прекращения обстрелов территорий, где живут гражданские лица и вообще обстрелов территорий самопровозглашенных республик", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Мы считаем, что это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации в мирной жизни", - заявил представитель Кремля.

Комментируя заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о том, что республика будет вынуждена принять решительные меры и отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона не прекратит провокационные обстрелы мирных жителей и важнейших объектов инфраструктуры, Песков отметил, что в Москве "обеспокоены продолжающимися обстрелами с украинской стороны". "Мы все видели результаты этих обстрелов и видели, что эти обстрелы, к сожалению, имеют тенденцию к интенсификации. Это непосредственно приводит к тому, что ситуация угрожает жизни жителей самопровозглашенных республик, которые живут в зоне соприкосновения. Конечно, это не может не вызывать общей обеспокоенности", - сказал он.

Песков также заявил, что на этом фоне "вполне понятна такая жесткая позиция самопровозглашенных республик". "Ситуация, действительно, неспокойная, нестабильная и вызывает обеспокоенность", - констатировал он.

Обстрел ЛНР

Ранее, 16 мая, в результате обстрела республики киевскими силовиками была повреждена линия электропередачи, которая питала критически важные объекты инфраструктуры, а также социальные объекты и жилой сектор ЛНР. После этого Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению обстрелов, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны украинских военных, Пасечник заявил о том, что ЛНР будет вынуждена отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередачи.

Во избежание эскалации конфликта глава ЛНР призвал Россию, Германию, Францию и представителей ОБСЕ оказать влияние на Украину для обеспечения реального перемирия.

Участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима тишины в Донбассе. На парижском саммите "нормандской четверки" 9 декабря лидеры России, Германии, Украины и Франции заявили о необходимости установления полноценного перемирия до конца 2019 года. Однако украинская армия регулярно нарушает условия "режима тишины".