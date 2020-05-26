Песков не стал давать прогноз о датах парада Победы и голосования по Конституции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать прогноз о датах проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции, призвав дождаться официального объявления главы государства Владимира Путина на эту тему.

"Эти решения будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда он сообщит о своем решении", - заявил представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, возможно ли проведение двух этих мероприятий в один день.

Песков добавил, что "как только президент примет решение, он об этом расскажет", призвав журналистов набраться терпения.

В этом году массовые мероприятия по случаю Дня Победы были отложены из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Однако Путин, обращаясь 9 мая к гражданам, пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне обязательно еще будет отмечено широким и торжественным празднованием с военным парадом на Красной площади и маршем "Бессмертного полка".

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.