Песков: вероятность проведения очного саммита "пятерки" Совбеза ООН в сентябре ничтожна

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что вероятность проведения очного саммита "пятерки" Совбеза ООН в сентябре ничтожна. При этом он отметил, что если лидеры стран посчитают нужным, то не исключено провести встречу в формате онлайн.

"Сентябрь, что называется, "unlikely". Мы уже слышали соответствующие заявления. Вероятность совсем ничтожна в связи с понятной пандемической ситуацией", - подчеркнул Песков. Он добавил, что "проведение в иных форматах остается на повестке дня".

Представитель Кремля уточнил, что работа и согласования на дипломатическом уровне ведутся. "В любом случае проведению саммита должна предшествовать работа по согласованию неких общих документов или некоего общего документа. Эта работа не финализирована. Здесь тоже пока еще конкретики нет", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал исключать проведение саммита в онлайн формате. "Это будет зависеть от решения лидеров - первое, и второе - от успешности работы экспертов по подготовке почвы для таких контактов на высшем уровне", - заметил он.

Говоря о возможной повестке дня, Песков сообщил, что "пока нет четких прикидок ни по повестки дня, ни по формату, ни по времени". "Поэтому здесь нужно просто набраться терпения", - ответил Песков на вопрос, каким вопросам будет посвящен предстоящий саммит "пятерки" - безопасности в целом или борьбы с коронавирусом.

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста президент России Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Как сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, "пятерка" размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Министр пояснил, что с этой целью согласовано проведение видеоконференции, обсуждается дата ее проведения.