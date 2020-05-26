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Песков: обмен обвинениями между США и КНР на фоне борьбы с пандемией выглядит неприглядно

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кремль считает неприглядным обмен обвинениями между США и Китаем на фоне ситуации с коронавирусом и призывает стороны к взаимодействию.

"В свете общей борьбы с коронавирусом это выглядит неприглядно", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать взаимные обвинения, звучащие из Вашингтона и Пекина.

"Конечно, мы предпочли бы вместо этих обменов видеть взаимодействие, сотрудничество и взаимопомощь", - добавил представитель Кремля, подчеркнув, что Россия придерживается именно этих принципов "в развитии двусторонних отношений и с Китаем, и с Соединенными Штатами".

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СШАКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
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