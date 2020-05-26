Песков: информация по поводу июльского саммита ШОС в Петербурге будет объявлена на днях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кремль в ближайшие дни разъяснит ситуацию с перспективами проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который запланирован на июль в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы на днях сообщим, мы будем готовы буквально на днях разъяснить ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, в каком формате пройдет этот международный форум.

Саммиты ШОС и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) намечены на 21-23 июля в Санкт-Петербурге.