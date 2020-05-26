Генсек ОДКБ заявил о нарастании угроз безопасности стран организации

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Угрозы безопасности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нарастают в нескольких измерениях. Об этом заявил во вторник генсек организации Станислав Зась.

"Надо констатировать, что происходит нарастание угроз безопасности государств - членов ОДКБ в нескольких измерениях. Это не какое-то искусственное сгущение красок или обострение оценок. К сожалению, таковы реалии, в которых мы с вами живем, и это должно тоже учитываться в деятельности ОДКБ", - сказал Зась журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции.

По его словам, в своем выступлении глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в этой ситуации члены ОДКБ должны укреплять взаимодействие с другими странами, международными организациями в целях обеспечения безопасности.

Одним из вопросов повестки заседания было взаимодействие ОДКБ с СНГ и ШОС. "Организовано практическое взаимодействие в военной сфере, прежде всего, с СНГ, по антитеррору с СНГ и ШОС. С прошлого года мы начали закладывать основы для трехстороннего взаимодействия", - отметил Зась.

Вместе с тем, подчеркнул генсек ОДКБ, достигнутого уровня взаимодействия недостаточно с учетом нынешних реалий. "Надо идти дальше и развивать как двустороннее, так и трехстороннее взаимодействие. Об этом шла речь сегодня и мы рады, что СНГ и ШОС понимают взаимовыгодность такого сотрудничества для всех наших организаций и дальнейшего движения вперед", - сказал он.

По словам генсека, совместные заявления, принятые по итогам заседания, отвечают на все актуальные вопросы мировой повестки и на те запросы, которые у нас в обществе сформированы. "Это и поддержка принципов и целей Устава ООН, это и позиция, высказанная в поддержку предложения генсека ООН о прекращении огня в период пандемии, это и взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19", - добавил генсек ОДКБ.