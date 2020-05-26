Лавров заявил, что РФ считает изменения законодательства в Гонконге внутренним делом Китая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Изменения законодательства в Гонконге являются внутренним делом Китайской народной республики (КНР), а попытки США создать из этого скандальные ситуации не добавляют надежности Вашингтону как партнеру по диалогу по любым другим вопросам. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в формате видеоконференции.

"Проблемы, которые сейчас раздувают вокруг Гонконга, являются проблемами, относящимися к внутренним делам КНР, мы их в качестве таковых и рассматриваем. Не думаю, что попытки США теперь и из этой проблемы сделать какие-то скандальные ситуации <...> добавляют надежности диалогу с США по любым другим вопросам", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление помощника президента США по национальной безопасности о возможности санкций против Китая и Гонконга, если в Вашингтоне посчитают, что Гонконг лишен высокой степени автономии.

Лавров отметил, что в данный момент трудно комментировать заявления американских официальных лиц. "Эти заявления пронизаны чувством собственного превосходства и чувством вседозволенности, включая самоприсвоенное право выставлять всем оценки и выставлять всем требования, причем требования, которые касаются удовлетворения американских интересов. <...> Мы уже на себе это не раз испытывали, и, к сожалению, то, что сейчас США заявляют в отношении КНР, нас не удивляет, хотя, в общем-то, это все, конечно, беспрецедентно", - пояснил глава МИД РФ.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что, по-видимому, китайская сторона с помощью закона, касающегося национальной безопасности, "по сути, собирается захватить Гонконг". По его словам, в случае такого развития событий госсекретарь США Майкл Помпео, вероятно, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет значительную степень автономии, и, если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и Китая.

Законопроект о нацбезопасности

На прошлой неделе на повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) в Пекине была вынесена резолюция о разработке нового закона о нацбезопасности на территории Гонконга. С этой целью власти Китая рассмотрят возможность создания в специальном административном районе особых органов госбезопасности.

Перспективы легализации деятельности китайских спецслужб в Гонконге вызвали озабоченность западных стран и сторонников гонконгской оппозиции. Они расценили нововведение как нарушение принципа "одна страна - две системы", в соответствии с которым Гонконгу были гарантированы многие права и свободы и высокая степень автономии. Местные власти в свою очередь поддержали инициативу, указав, что она не затронет законные права и свободы населения и направлена лишь на противодействие терроризму, сепаратизму и антигосударственной подрывной деятельности.