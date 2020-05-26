Лавров: РФ готова помочь Киргизии и Таджикистану урегулировать пограничные вопросы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия готова оказать посреднические услуги в урегулировании пограничных вопросов между Киргизией и Таджикистаном. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в онлайн-формате.

"Ситуация на границе между Таджикистаном и Киргизией. Уже не первый раз, к сожалению, происходит такое обострение. Мы призываем союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживаться от применения силы. Готовы предоставить свои посреднические услуги и считаем: чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше", - отметил министр.

По словам Лаврова, российская сторона об этом сообщила своим партнерам в ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности в формате видеоконференции.

В воскресенье произошла перестрелка между пограничными нарядами двух стран. Госпогранслужба Киргизии заявляет, что причиной стал огонь, открытый неизвестными с таджикистанской стороны в направлении киргизских пограничников. Пограничное управление Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана ранее заявило, что первыми открыли огонь пограничники Киргизии.