Лавров: запретов на военно-техническое сотрудничество Белоруссии с Китаем не существует

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Каких-либо запретов, связанных с военно-техническим взаимодействием Белоруссии и Китая, не существует. Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается сотрудничества между Белоруссией и Китаем, о чем говорил президент Лукашенко. Мы с Белоруссией союзники, у нас очень тесное военное взаимодействие, общее военное планирование, но каких-либо запретов на военно-техническое взаимодействие Белоруссии с Китаем не существует", - сказал он.

Министр подчеркнул, что у России есть проекты в этой сфере с зарубежными странами. "Главное, что мы при этом никогда не идем по пути, который может создавать риски для нашего Союзного государства, для безопасности и военных интересов России и Белоруссии. Уверен, что наши белорусские партнеры действуют так же", - добавил Лавров.