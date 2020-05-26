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Пандемия коронавируса нового типа

Путин призвал не забывать о текущих проблемах в регионах на фоне борьбы с коронавирусом

На совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации президент отметил, что обстановка в регионах меняется

НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал не забывать о текущих проблемах в регионах на фоне борьбы с коронавирусом.

На совещании по весенним паводкам и пожароопасной ситуации президент отметил, что обстановка в регионах меняется. Он предложил обсудить то, "как складывается эта ситуация на сегодняшний день, где она наиболее сложна, какие меры должны предпринять федеральные и региональные уровни власти, чтобы выйти из этой ситуации и людей поддержать".

"[Необходимо], чтобы мы за главной темой, которой сейчас занимаются все, а именно борьбой с коронавирусной инфекцией, не забывали о текущих делах. Они для очень многих людей, сотен, а иногда и тысяч людей, выходят на первый план - это естественное дело в ситуации, когда человек лишается своего жилища, или его жизнь находится в опасности", - заявил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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