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Лавров заявил, что Россия оценивает отношения с Арменией как союзнические

Глава российского МИД отметил, что военное взаимодействие двух стран "весьма тесное"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Отношения России и Армении носят союзнический характер, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции.

"Отношения [РФ и Армении] мы оцениваем как союзнические, они таковыми и являются. Это касается и отношений в рамках ОДКБ, и наших двусторонних отношений", - сказал он.

Лавров добавил, что военное взаимодействие двух стран "весьма тесное". Он напомнил, что в Армении находится российская военная база, которая помогает обеспечивать стабильность и безопасность в регионе. По словам главы МИД РФ, в сфере военно-технического сотрудничества Россия и Армения наладили постоянную, повседневную и профессиональную совместную работу.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
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