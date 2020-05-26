Лавров заявил, что Россия оценивает отношения с Арменией как союзнические

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Отношения России и Армении носят союзнический характер, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеоконференции.

"Отношения [РФ и Армении] мы оцениваем как союзнические, они таковыми и являются. Это касается и отношений в рамках ОДКБ, и наших двусторонних отношений", - сказал он.

Лавров добавил, что военное взаимодействие двух стран "весьма тесное". Он напомнил, что в Армении находится российская военная база, которая помогает обеспечивать стабильность и безопасность в регионе. По словам главы МИД РФ, в сфере военно-технического сотрудничества Россия и Армения наладили постоянную, повседневную и профессиональную совместную работу.