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Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса

Главной задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса. Об этом говорится в сообщении британского посольства в Москве в Telegram.

"4 июня правительство Великобритании проведет Global Vaccine Summit 2020. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите", - информировали в диппредставительстве.

Как отметили в посольстве, главной задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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