Новый посол Литвы вручил первому замглавы МИД России копии верительных грамот

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов принял во вторник нового посла Литвы в России Эйтвидаса Баярунаса, который вручил копии верительных грамот. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы обсуждено текущее состояние российско-литовских отношений. Внимание главы литовской дипмиссии обращено на то, что их нынешняя деградация вызвана позицией литовских властей, которые проводят в отношении России недружественную политику, в том числе в рамках ЕС и НАТО, - отметили в МИД РФ. - Такой подход создает препятствия для развития добрососедского диалога".

Стороны также рассмотрели "некоторые направления двустороннего сотрудничества, где при наличии доброй воли можно найти решения на основе взаимных интересов, включая экономику и культурно-гуманитарную сферу". "Затрагивались также отдельные региональные темы в контексте начинающегося председательства Литвы в Совете государств Балтийского моря", - указали на Смоленской площади.

Правительство Литвы назначило Баярунаса новым послом республики в РФ 1 апреля. В разные годы он занимал должности посла в Швеции, генерального консула Литвы в Санкт-Петербурге, посты директора политического департамента МИД, департамента Европы МИД, отдела планирования внешней политики МИД и некоторых других, являлся советником президента Литвы и комиссии по делам НАТО Сейма (парламента) республики. С июня 2016 года он является послом МИД Литвы по особым поручениям, занимаясь вопросами гибридных угроз, а также членом правления Европейского центра по противодействию гибридным угрозам.