Путин поддержал планы Богомаза вновь баллотироваться на пост губернатора Брянской области

НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал планы губернатора Брянской области Александра Богомаза вновь баллотироваться на пост руководителя региона на выборах в этом году.

На встрече в режиме видеоконференции Богомаз признался, что хотел бы участвовать в выборах губернатора Брянской области, если глава государства не будет против. "Я не против. Как я в таких случаях говорю всегда, люди в конечном итоге, граждане, избиратели должны принять окончательное решение, но я ничего не имею против вашего выдвижения", - ответил Путин. "Наоборот, считаю, что это было бы правильное решение с вашей стороны", - указал президент.

Глава государства проиллюстрировал свое мнение данными о показателях развития региона. "Я как раз сейчас внимательно еще раз смотрю на результаты вашей работы - вы с 2015 года работаете [губернатором] - практически по всем основным позициям в плюсе", - констатировал Путин.

Он отметил, что "увеличение объема валового регионального продукта за 2018 - 2019 годы выше, чем в среднем по России - 5,3%, а по России 3,8 [процента]". "То же самое касается промышленного производства - 18,3% по России - 5,9%, увеличение оборота внешней торговли - 25,8%, по стране - 14,3 [процента], увеличение оборота розничной торговли 7,1%%, по России - 4,8 [процента], по экономике тоже тенденции положительные", - сказал президент

Путин также заметил, что наблюдается рост и в сельском хозяйстве Брянской области, и инвестиций в основной капитал при достаточно низком уровне безработицы. "Понятно, что за последнее время произошли определенные изменения, но они по всей стране происходят. В целом Брянская область занимает девятое место по стране", - подчеркнул глава государства.