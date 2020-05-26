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Лавров обсудил с председателем Палаты депутатов Ливии процесс урегулирования в республике

Они подчеркнули бесперспективность попыток его силового решения

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Палаты депутатов Ливии Акила Салех Иса подчеркнули бесперспективность попыток силового решения ливийского кризиса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора сторон.

"В ходе беседы был проведен углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии в условиях продолжающегося вооруженного противостояния между восточным и западным военно-политическими лагерями страны. С обеих сторон акцентировались бесперспективность попыток силового решения кризиса, необходимость безотлагательного запуска конструктивного диалога с участием всех ливийских политических сил", - указали в дипведомстве.

Стороны также обсудили "некоторые международные аспекты ливийского урегулирования", в том числе перспективы реализации решений международной конференции по Ливии в Берлине и закрепившей их резолюции СБ ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЛивия
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