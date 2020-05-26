Путин обратил внимание брянского губернатора на проблемы водоснабжения и строительства

НОВО-ОГАРЕВО, 26 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обратил внимание губернатора Брянской области Александра Богомаза на необходимость решения проблем с качественной питьевой водой в регионе, а также на ситуацию с доходами граждан и со строительством.

"Нужно обратить внимание, конечно, на проблемы обеспечения качественной питьевой водой людей, проживающих в Брянской области, вы знаете об этих проблемах, [а также] на доходы населения и на жилищное строительство - на строительство в целом, но и на жилищное в том числе", - обратился президент к губернатору в ходе встречи в режиме видеоконференции во вторник.

Путин прокомментировал также просьбу Богомаза оказать помощь Брянской области с возведением нового корпуса областной больницы и школы в одном из строящихся районов. "Конечно, я такое поручение правительству дам, мы вас поддержим", - сказал президент, добавив, однако, что речь будет идти о софинансировании этих проектов.

"То, что я вижу по бумагам, которые вы прислали - там вы просите целиком и полностью за счет федерального бюджета [профинансировать строительство этих двух объектов], но, мне кажется, будет правильно, если это будет совместной работой, в том числе и за счет региональных средств", - подчеркнул глава государства.

Он в целом поблагодарил губернатора Брянской области за проделанную работу и пожелал успехов в будущем.