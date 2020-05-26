Россия продолжит придерживаться транспарентности в рамках ДОН при военных учениях

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия намерена придерживаться транспарентности в рамках Договора по открытому небу (ДОН) при проведении военных учений. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Российская Федерация полностью выполняет обязательства по обеспечению транспарентности при осуществлении военной деятельности, включая проведение военных учений. Намерены и впредь придерживаться этой практики, в том числе в рамках ДОН", - отметили в министерстве.

Там также заявили, что Россия разрешит проведение мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках Договора по открытому небу, если Грузия вернется к его исполнению. "Россия готова допустить в указанные зоны миссии наблюдения при условии встречной готовности Грузии отказаться от нынешней несовместимой с ключевыми положениями ДОН позиции и обеспечить прием российских полетов над своей территорией", - указали в министерстве.

Потери в случае развала договора

Европейская безопасность понесет потери в случае развала ДОН, как и все его участники, уверены в МИД РФ. "Если смотреть шире, то придется признать, что потеряют все нынешние участники ДОН, а в конечном итоге и европейская безопасность в целом", - указали в министерстве.

Там подчеркнули, что договор способствует деэскалации ситуации, помогает избежать неправильного прочтения военных намерений сторон. К этому, обратили внимание в дипведомстве, постоянно призывает НАТО.

Кроме того, ДОН - это важнейший инструмент взаимодействия и сотрудничества между военными, что "само по себе служит целям укрепления доверия", отметили в МИД. "В условиях явного дефицита диалоговых общеевропейских площадок по вопросам военной безопасности утрату этого важного канала профессионального общения было бы очень трудно восполнить", - пояснили на Смоленской площади.

"Чем меньше открытости, тем меньше доверия, а значит, и безопасности, - заключили в министерстве. - И обеспечивать ее придется уже другими, гораздо более затратными методами".