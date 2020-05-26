Россия намерена согласовать доступ своих специалистов в лабораторию Лугара в Грузии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. РФ ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси", - отметили в министерстве.

"Предмет нашей обеспокоенности - Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идет о столь чувствительных аспектах", - пояснили в МИД. Москва продолжит добиваться внятных ответов американской и грузинской стороны по деятельности лаборатории, подчеркнули в дипведомстве.