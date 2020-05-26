ЦИК примет заявки от регионов на онлайн-голосование по конституции после назначения даты

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские регионы пока не подавали официальные заявки в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на проведение дистанционного электронного голосования по закону о поправке к конституции, их можно будет подать только после назначения даты общероссийского голосования. Об этом ТАСС во вторник сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Пока никто официально не подавал [заявки на проведение электронного голосования] - еще не назначен день голосования. Старую московскую мартовскую заявку мы официально не рассматривали на ЦИК, сейчас она уже устарела", - сказала Памфилова.

По ее словам, "Москва, так же как и другие регионы, которые решатся на проведение дистанционного электронного голосования, должна будет заново обратиться в ЦИК, поскольку предыдущее обращение в марте - апреле уже неактуально и не полностью соответствует новым требованиям".

В марте начальник управления по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщал, что столица готова к проведению электронного голосования на общероссийском голосовании. По его словам, такая техническая возможность существует, но "есть понимание, что не все 100% из 7,3 млн избирателей захотят проголосовать онлайн". 26 мая глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко подтвердил, что Москва имеет достаточно технологий, чтобы обеспечить безопасность электронного голосования.