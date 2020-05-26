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Бывший глава Чувашии Игнатьев оспорил в Верховном суде свою отставку

Бывший глава Чувашии Игнатьев оспорил в Верховном суде свою отставку - суд.

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РоссияЧувашия
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