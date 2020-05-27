Верховный суд принял требования об оспаривании отставки экс-главы Чувашии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ принял исковые требования бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева об оспаривании указа президента о досрочном прекращении его полномочий, но вернул в части прав на социальные гарантии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Административное исковое заявление Игнатьева в части требования об оспаривании указа президента РФ от 29 января 2020 года "О досрочном прекращении полномочий главы Чувашии" принять к производству Верховного суда РФ в качестве суда первой инстанции и возбудить административное дело. Возвратить Игнатьеву административное исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии", - сказали в суде.