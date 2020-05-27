ЦИК продолжает готовиться к проведению голосования по поправкам в конституцию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. ЦИК РФ продолжает готовиться к проведению общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и осуществляет полномочия, не обусловленные датами проведения этого голосования. Об этом заявила в среду на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

"Мы имеем право в связи с указом президента о возложении полномочий на ЦИК по подготовке к организации голосования, который продолжает действовать, делать все то, что необходимо, все, что не привязано к датам [проведения голосования]", - подчеркнула она. "Все равно обязаны готовиться [к голосованию]", - добавила Памфилова.

Что касается даты проведения голосования, то "когда президент сочтет нужным, тогда и назначит", указала председатель ЦИК РФ.

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял президент Владимир Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

ЦИК 21 мая опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

Согласно ему, снимаются ранее наложенные финансовые ограничения на действия по подготовке к голосованию по конституции. В частности, избиркомы снова могут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также по выплате дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий. Перечисление денежных средств комиссиям ранее было приостановлено постановлением ЦИК от 27 марта.