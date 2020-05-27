ЦИК утвердил перечень 30 цифровых участков в Москве для голосования на выборах 13 сентября

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду утвердил перечень 30 цифровых избирательных участков в столице для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы, выборах в региональные парламенты и глав субъектов РФ в единый день голосования 13 сентября.

"Предлагается утвердить перечень 30 цифровых избирательных участков, которые предлагается определить в Москве. Согласие московской городской избирательной комиссии получено", - сказал член ЦИК Антон Лопатин.

По его словам, данное количество цифровых участков было одобрено в связи с тем, что "стоимость партии 1 тыс. участков, которую ЦИК ранее заявлял, за последние два месяца увеличилась в два раза". "И концерн "Автоматика", подрядчик этого проекта, по этому поводу говорит, что есть два аспекта, которые повлияли на цену, - мировая экономическая ситуация и увеличение стоимости логистики", - отметил член ЦИК.

Лопатин добавил, что уменьшение запланированного ранее количества цифровых участков также связано с предполагаемым сокращением миграции населения из-за пандемии, а также сокращением возможной пропускной способности терминалов для голосования.

В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что в прошлом году на выборах высших должностных лиц каждый цифровой участок мог формировать в электронном виде только 18 бюллетеней, а в этом году - больше 200. "В прошлом году мы давали возможность проголосовать только на выборах губернаторов, в этом году это в том числе и мандатные округа. Это другая программа, это другой объем. И, может быть, правильно, что мы обкатаем эту программу, которая теперь будет давать возможность в электронном виде формировать порядка 200 с лишним бюллетеней. По результатам второго этапа эксперимента мы поймем востребованность в народе и примем окончательное решение", - подчеркнул Булаев.

Порядок голосования

Кроме того, Центризбирком утвердил порядок организации голосования на цифровых избирательных участках на выборах в единый день голосования 13 сентября. Он был принят за основу на заседании комиссии 20 мая.

Согласно документу, на цифровых избирательных участках избиратели могут проголосовать на довыборах в Госдуму, а также выборах в региональные парламенты и глав субъектов. Заявления о желании проголосовать на таком участке можно подать через многофункциональные центры (МФЦ), территориальные избирательные комиссии (ТИК), участковые избирательные комиссии (УИК) или единый портал госуслуг.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках. Закон позволит гражданам РФ, находящимся в день голосования за пределами своего избирательного округа, а также оказавшимся вне своего места жительства, но в своем регионе, проголосовать на выборах в единый день голосования 13 сентября на цифровых участках, оснащенных специальными техническими средствами. Согласно документу, эксперимент пройдет по всей России.

В порядке эксперимента 8 сентября 2019 года на территории Москвы были открыты 30 цифровых участков, на которых жители регионов, оказавшиеся в этот день в столице, могли проголосовать на выборах губернаторов и довыборах депутатов Госдумы.