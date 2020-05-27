ЦИК наградил Москалькову медалью за содействие в организации выборов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия России на заседании в среду приняла постановление о награждении уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ведомственной медалью "За содействие в организации выборов".

"Поступило предложение Татьяну Николаевну [Москалькову] поощрить медалью за содействие в организации выборов. Это наша медаль, которой мы обращаем свое уважение к тем, кто, исполняя свои полномочия, помогает нам", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что традицию сотрудничества комиссии и института уполномоченного по правам человека в РФ "заложила председатель ЦИК Элла Александровна Памфилова, будучи в свое время на данном государственном посту".

"Я очень благодарна Татьяне Николаевне за то, что она поддержала ту традицию, которую мы с моими коллегами развивали в институте уполномоченного по правам человека, когда я там осуществляла свою деятельность по постоянному мониторингу выборов, защите прав избирателей. И она достойно эту традицию поддерживает, у нас хорошее взаимодействие", - подчеркнула Памфилова.

Центризбирком учредил ведомственную медаль "За содействие в организации выборов" 18 апреля 2018 года. Согласно положению о медали, ею "поощряются граждане РФ, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на ЦИК России".