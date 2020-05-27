Праймериз единороссов перед выборами губернатора Севастополя впервые пройдут онлайн

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Предварительное голосование по отбору кандидата от партии "Единая Россия" на выборы губернатора Севастополя в этом году впервые пройдет онлайн из-за ситуации с коронавирусом, сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии.

"Партия "Единая Россия" открыла процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов, которые будут представлять политическую силу на предстоящих выборах губернатора Севастополя. <…> Процедура праймериз впервые проходит в онлайн-режиме и продлится до 31 мая включительно", - говорится в материалах пресс-службы.

Отмечается, что также на предварительном голосовании члены партии определят кандидатов в губернаторы на довыборы в законодательное собрание по избирательному округу № 2 (Екатерина Алтабаева, победившая в прошлом году в этом округе, стала сенатором и сложила депутатский мандат), а также на довыборы в Совет Нахимовского муниципального округа Севастополя.

"Новая форма праймериз - своего рода эксперимент. Однако в нынешних условиях онлайн-модель предварительного голосования и замена очных дебатов онлайн-презентациями - необходимость, которая поможет защитить здоровье граждан", - уверены в отделении партии.

По данным пресс-службы, новый формат предполагает, что дебаты участников предварительного голосования пройдут онлайн. В прошлые годы они обсуждали городские проблемы очно, в этот раз запишут свои выступления на видео, и горожане смогут увидеть ролики с ними в интернете.

Уточняется, что в первом ролике участники предварительного голосования должны поделиться своим мнением о том, какие существуют пути реализации поручений президента России, высказанных в январском послании Совету Федерации и касающихся Севастополя. Во втором - обозначить предложения по развитию города, которые лягут в основу его программы.