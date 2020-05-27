Ростелеком: у всех россиян может появиться доступ к электронному голосованию к концу года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент Ростелекома Михаил Осеевский рассчитывает, что к концу текущего года - началу следующего у всех граждан РФ появится возможность для электронного голосования.

По его словам, в настоящее время портал госуслуг позволяет "обеспечить в течение дня участие [в голосовании] нескольких миллионов человек в рамках одного субъекта Федерации или нескольких небольших". "Но задача состоит в том, чтобы обеспечить в перспективе такую возможность любому жителю нашей страны", - констатировал Осеевский во время онлайн-дискуссии, посвященной электронному предварительному голосованию в "Единой России".

"Поэтому мы сейчас с правительством согласовали программу действий по модернизации единой системы идентификации, портала госуслуг, чтобы к концу года у нас не было ограничений по количеству пользователей. Мы знаем, как это сделать, нам требуется определенное время", - проинформировал он.

"Поэтому сегодня такая возможность есть на уровне нескольких миллионов человек в течение одного дня или, если этот процесс будет разделен на несколько дней, то, может быть, и большее количество. В перспективе, я думаю, что к концу года - началу следующего года мы будем в состоянии обеспечить возможность любому гражданину РФ принять участие в политическом процессе, обсуждении более локальных задач и проблем", - заявил глава Ростелекома, уточнив, что речь идет о возможности голосовать "в течение одного дня".

Электронное голосование в РФ

Совет Федерации 20 мая одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Им вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Законом также предоставляется возможность наряду с установленным порядком осуществлять сбор подписей избирателей через единый портал государственных и муниципальных услуг.

23 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении в Москве эксперимента по электронному голосованию, состоявшегося в ходе выборов в Мосгордуму в сентябре 2019 года. Документ предусматривает возможность дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней, проводимых в столице в 2020-2021 гг.

Возможность дистанционного электронного голосования также предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ.