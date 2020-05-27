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Песков: никаких решений по дате голосования по поправкам к конституции еще не принималось

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока решений о дате, когда может быть проведено голосование по поправкам к конституции, не принималось.

"Нет, никаких решений на этот счет не принималось", - сказал он.

Президентский закон о внесении изменений в Конституцию РФ был принят в марте 2020 года, но предусмотренные им изменения вступят в силу только в случае одобрения гражданами на общероссийском голосовании. Изначально такое голосование было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его перенесли. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, необходимо оценить развитие эпидемиологической ситуации и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

ЦИК РФ 21 мая опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. 

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в конституции
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