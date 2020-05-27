Песков заявил, что иск бывшего главы Чувашии не является главным вопросом для Кремля

Отвечая на вопросы журналистов в среду, пресс-секретарь главы государства отметил, что в администрации президента РФ об иске Игнатьева "узнали из сообщений СМИ". "Это сейчас для нас не является главным вопросом, мы это никак не комментируем", - сказал Песков.

Он пока не знает, кто будет представлять президента в суде, поскольку "пока никаких решений на этот счет не принималось". "Пока это не наш вопрос, я его никак не комментирую", - повторил Песков. При этом он подчеркнул, что "суд выполняет те действия, которые считает нужными". "Мне неизвестно о том, что [в Кремле] получали какие-то документы [касающиеся иска Игнатьева]", - добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин 30 января этого года подписал указ об отставке Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии в связи с утратой доверия. До этого Игнатьева исключили из "Единой России" после скандального инцидента, когда он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

Верховный суд РФ принял исковые требования Игнатьева об оспаривании указа президента о досрочном прекращении его полномочий. Рассмотрение иска назначено на 30 июня.