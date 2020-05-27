Карасин: Грузия официально не подкрепила готовность принять делегацию РФ в центре Лугара

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Публичные заявления Тбилиси о готовности принять делегацию российских экспертов для ознакомления с работой Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара не подкреплены официальной линией. Об этом в беседе с корреспонденом ТАСС заявил в среду член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин.

"Всегда между государствами существует официальная переписка в форме вербальных нот или в форме посланий, обращений, которые сформулированы в официальных бумагах и передаются одной стороной другой с расчетом, что будет какая-то реакция. Собственно, пока такой реакции на наше последнее обращение мы не получали", - сказал он.

Ранее в среду в МИД Грузии заявили, что готовы пригласить экспертов из РФ для ознакомления с работой исследовательского центра, но лишь в рамках механизмов Конвенции ООН о запрещении разработки биологического оружия.

Сенатор напомнил, что Москва еще в июне 2019 года официально направила запрос на посещение лаборатории Лугара, но "до сих пор какого-то внятного ответа по этому довольно важному, чувствительному вопросу, особенно с учетом происходящего сейчас в целом в мире, не получила". "Поэтому мы продолжаем обсуждать эту тему и будем рассчитывать на то, что грузинская сторона с пониманием отнесется к озабоченностям в связи с этим у всех соседей, в том числе у РФ", - пояснил Карасин.

Он добавил, что провести личную встречу со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе, вероятнее всего, удастся в летние месяцы. "Хотелось бы встретиться лично. Видеоформат не заменяет личную встречу, но мы поддерживаем контакты по телефону довольно регулярно, обсуждаем наиболее актуальные темы. Я все-таки надеюсь, что в июле-августе личная встреча станет более вероятной", - заключил сенатор.

Центр им. Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Там занимаются исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими проведение в центре опасных экспериментов. В Грузии эти обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.