Саммиты БРИКС и ШОС будут перенесены

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россия решила перенести саммиты БРИКС и ШОС, которые планировались на июль нынешнего года, из-за пандемии коронавируса.

"С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер Организационным комитетом по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в ШОС в 2019-2020 гг. и БРИКС в 2020 г. принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС", - сообщила в среду пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что "новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом".

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Шанхайская организация сотрудничества была учреждена в 2001 году, в настоящее время государствами-членами ШОС являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями при ШОС - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Статус партнера ШОС по диалогу предоставлен Азербайджану, Армении, Камбодже, Непалу, Турции и Шри-Ланке.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли.