Посольство России в Германии отвергло причастность страны к хакерским атакам в ФРГ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Посольство РФ в Германии отвергло обвинения в причастности Москвы к кибератаке на сети Бундестага в 2015 году и считает, что продвижение этой темы используется для отвлечения внимания от проблем из-за пандемии коронавируса.

"На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней внутриполитических и экономических трудностях кому-то показалось очень кстати раскрыть "доказательства" российской угрозы", - говорится в заявлении диппредставительства, предоставленном агентству DPA. Дипломаты также отметили, что, "к сожалению, вместо политического диалога, использования дипломатических каналов, сотрудничества спецслужб и правовой помощи силовых ведомств приоритет отдается СМИ и мегафонной дипломатии".

При этом в посольстве подчеркнули, что когда ранее российская сторона выразила готовность обсудить все вопросы с участием профильных ведомств, то интерес с германской стороны пропал.

Меркель, выступая в мае в Бундестаге, заявила, что Германия хочет улучшить отношения с РФ, но ряд факторов этому мешает, в частности приписываемая хакерской группе Fancy Bear кибератака на Бундестаг пять лет назад. Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибернападении.

Атака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные послания, которые заканчивались на "@un.org", как будто были связаны с ООН. В них находилась ссылка, нажатие на которую приводило к проникновению в систему вредоносной программы-шпиона. С целью помешать ее распространению немецким органам пришлось даже временно отключить всю IT-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.

Российская сторона обвинения в причастности к хакерским нападениям неоднократно отвергала. Ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло доказательств в поддержку версии СМИ о связях киберпреступников с Москвой.