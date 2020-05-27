Путин поддержал планы Островского вновь баллотироваться на пост главы Смоленской области

НОВО-ОГАРЕВО, 27 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на встрече с главой Смоленской области Алексеем Островским поддержал его планы вновь баллотироваться на пост главы региона.

"В целом, конечно, я вижу, вы относитесь к своему делу очень ответственно. Вы работаете успешно, поэтому я только буду приветствовать, если вы решили выдвигать свою кандидатуру. Но, как в таких случаях я всегда говорю, конечная оценка вашей работы будет сделана людьми, избирателями на предстоящих выборах в сентябре", - сказал глава государства. Он пожелал Островскому успехов в предстоящей избирательной кампании.

Президент отметил эффективную работу властей региона в борьбе с распространением коронавируса - и в части объема коечного фонда, и в организации работы медучреждений, и в своевременности исполнения федеральных мер социальной поддержки населения. Он признал, что "на региональном уровне делаются многие вещи очень своевременно и качественно". В то же время Путин указал губернатору на ряд проблем, которые еще существуют в отдельных отраслях экономики Смоленской области. Так, он отметил, что в области эффективно обрабатывается только 30% сельхозземель, уровень валового регионального продукта (ВРП) "чуть пониже, чем среднероссийский, то же самое касается и промышленного производства".

"Обрабатывающий сектор промышленности в Смоленской области по сути является ведущим, а темпы его роста пока все-таки оставляют желать лучшего", - сказал Путин. Он спросил губернатора, какие инвестиционные проекты в регионе он считает наиболее приоритетными, на что намерен обратить особое внимание "и, может быть, даже какой-то поддержки попросить".

Также Путин указал на значительное снижение жилищного строительства в области. Кроме того, он призвал обратить внимание на тему повышения доходов населения, отметив, что "это важный, чувствительный, существенный фактор жизни смолян".

Путин при этом заметил, что ситуация с расселением аварийного жилья в Смоленской области "выглядит лучше, чем в других регионах страны". "В целом, конечно, задачи нужно решать в комплексе и добиваться 100%-ного решения", - поставил задачу президент и пожелал удачи Островскому.