Косачев считает, что мир нуждается в новом глобальном договоре

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что сегодня мировому сообществу необходимо заключить новый глобальный договор, схожий по масштабам с договоренностями по итогам Второй мировой войны, с полным обнулением взаимных межгосударственных претензий и установлением нового международного права.

"Мне представляется, что нужно говорить о новом глобальном договоре масштабом с договоренностями по итогам Второй мировой войны. Его не получилось ни тогда, ни по завершении холодной войны. Мы должны сказать друг другу, что опыт последних трех десятилетий оказался неудачным для всех. Мы должны признаться, что все на протяжении этого отрезка человеческой истории допустили ошибки, должны перестать предъявлять друг другу претензии, подвести черту, если хотите линию отсечки, договориться о том, что мы выписываем новое международное право, которое будет обязательным для всех", - сказал Косачев, выступая с онлайн-лекцией на тему "Постпандемический мир: право или порядок?".

По его мнению, в новое международное право должен быть обязательно заложен принцип - нельзя запрещать другим то, что позволяешь себе делать сам, нельзя позволять себе делать то, что запрещаешь делать другим. "Наложите это на тему того же вмешательства, которое американцы абсолютно не допускают по отношению к себе, но которое они практикуют в отношении десятков других государств", - предложил сенатор.

Он уточнил, что единственным исключением из этого правила могут быть только добровольные взаимные обязательства, которые обуславливают такое неравенство. В качестве примера он привел Договор о нераспространении ядерного оружия.

"Он действительно является договором, где есть ядерные державы и неядерные, но все согласились, что эти неравные отношения будут добровольно приняты на себя всеми участниками", - отметил Косачев.

По мнению парламентария, нарушение принципа равенства в межгосударственных отношениях и принципа уважения суверенитета стран является фактором нарушения прав граждан, которые живут в дискриминируемой стране.

"Как наши оппоненты требуют от нас демократизации внутри соответствующих стран и, кстати, порой требуют обоснованно, так как у них больше опыта, больше достижений, точно так мы можем и должны требовать от наших оппонентов на Западе демократизации межгосударственных отношений на основе полного соблюдения международного права", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Он считает, что это должно стать доминантой как российской внешней политики, так и "объединительным началом для внешнеполитических подходов многих других государств".