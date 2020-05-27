Эксперт: врио главы Калужской области проявил себя как эффективный менеджер

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша за 100 дней работы в новой должности показал себя как эффективный менеджер, умеющий оценивать риски, в том числе связанные с развитием пандемии новой коронавирусной инфекции, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Шапша был назначен врио главы региона президентом России Владимиром Путиным 13 февраля 2020 года. Он сменил Анатолия Артамонова, который возглавлял область почти 20 лет.

"Владислав Шапша показал себя как менеджер, который может оценивать риски, принимать решения сообразно с этими рисками. И, насколько мы видим по итогам 100 дней, эти решения оказались рабочими и эффективными", - сказал Кирьян ТАСС.

Последние четыре месяца, по словам руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, субъекты страны оцениваются по трем показателям: социально-экономическому развитию, снятию ограничительных мер и эпидемиологическому состоянию. Калужская область оказалась в числе регионов, наиболее готовых к первому и второму этапам снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Помимо этого, Шапша принял решение не закрывать строительные площадки и промышленные предприятия.

Не менее важный фактор, отметил Кирьян, - это решение калужских властей о возврате уплаченных налогов самозанятым.

"Калужская область была готова раньше, чем было объявлено на федеральном уровне, за 2020 год авансовый платеж вернуть. Как мы знаем, есть позиции Федеральной налоговой службы и Минфина, которые требуют длительных расчетов и согласований для того, чтобы делать такие ходы. Здесь, поскольку ситуация была кризисной, администрация взяла ответственность на себя. Это показательный пример, особенно если работаешь в статусе врио, не прошел еще выборы, соответственно, двойной риск, потому что ты должен принять решение, которое не ударяет по региону, с другой стороны, федеральный центр должен видеть, что регионом управляют люди, которые взвешивают решения", - подчеркнул Кирьян.

О ситуации с коронавирусом в регионе

К 27 мая в Калужской области выявлено 3 653 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 1123 человека выздоровели, 29 умерли. По словам эксперта, Калужская область несмотря на то, что замкнута, в том числе на Москву, показала умеренную динамику заболеваемости, при том, что риск был выше. По косвенным признакам можно сказать о готовности региональной системы здравоохранения к приему больных. Еще более важную роль играет то, что Шапша принял решение о дополнительных выплатах медикам до объявления федеральных надбавок за работу с коронавирусными пациентами.

Региональные выплаты работающим с заразившимися коронавирусом в Калужской области составляют 30 тыс., 20 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно для врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Помимо этого, в Калужской области учреждена медаль "За медицинскую доблесть", которая будет сопровождаться денежной выплатой.