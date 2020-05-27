В Думу внесли законопроект об изменении порядка формирования избиркомов всех уровней

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции КПРФ в Госдуме внесли в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на изменение избирательного законодательства, в том числе порядка формирования избирательных комиссий всех уровней. Правительство не поддержало законопроект и дало на него отрицательный отзыв. Документ опубликован в думской электронной базе в среду.

Коммунисты предлагают установить, что председателя ЦИК из членов комиссии должен назначать президент РФ, его заместителя - Госдума, а секретаря - Совет Федерации. Сейчас президент, Госдума и Совфед назначают по пять членов ЦИК, а председатель, его заместитель и секретарь избираются комиссией тайным голосованием.

Авторы инициативы также предлагают изменить порядок формирования ЦИК и предоставить политическим партиям право вносить предложения по кандидатурам в состав комиссий всех уровней. В свою очередь муниципальным представительным органам предлагается дать право вносить предложения по кандидатурам членов комиссий избирательных участков. При этом депутаты предлагают установить, что в избирательную комиссию может быть назначено не более одного члена каждой политической партии или eе представителя. Предлагается также закрепить возможность прекращения по представлению политической партии, выдвинувшей кандидата, полномочий членов ЦИК, а также членов нижестоящих комиссий.

Кроме того, депутаты предлагают законодательно установить требование о том, чтобы участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляла для всеобщего ознакомления список избирателей и участников референдума. При этом избирательную комиссию предлагается обязать вывешить в помещениях для голосования списки избирателей и отмечать в них тех, кто проголосовал досрочно, с указанием причины досрочного голосования. "Изменение предложено для усиления контроля и прозрачности проведения процедур регистрации избирателей", - отмечают авторы инициативы.

Дебаты и видео

Депутаты предлагают прописать в законе обязательность участия всех кандидатов в депутаты и избирательных объединений в проведении совместных агитационных мероприятий, а также в предвыборных дебатах, которые будут транслироваться на телеканалах в прямом эфире. Коммунисты также предлагают разрешить депутатам всех уровней быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений. Сегодня закон запрещают лицам, занимающим государственные или выборные должности, быть доверенными лицами, однако авторы инициативы предлагают сделать для депутатов исключение.

Кроме того, авторы инициативы предлагают ввести возможность применения средств видеонаблюдения и трансляции на выборах всех уровней, а не только на выборах президента, как сейчас.

Правительство РФ не поддержало законопроект и дало на него отрицательный отзыв. Как отмечают в кабмине, предложение о возможности прекращения полномочий члена ЦИК по представлению партии "расходятся с принципом независимости избирательных комиссий". Кроме того, предложение о обязательном участии зарегистрированных кандидатов в совместных агитационных мероприятиях в правительстве назвали "излишним".