Глава Погранслужбы ФСБ: на морских границах РФ растет разведдеятельность зарубежных стран

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Зарубежные страны нарастили разведывательную деятельность на морских рубежах России. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСБ - руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью ТАСС, которое будет опубликовано 28 мая ко Дню пограничника.

"Морские направления акваторий Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Черного морей все чаще становятся пространствами ведения разведывательной деятельности, военно-морских учений, в которых участвуют иностранные корабли и авиация сразу нескольких государств", - отметил глава Погранслужбы.

Он подчеркнул, что "ряд иностранных государств не оставляет намерений включить акватории исключительной экономической зоны и районы континентального шельфа Российской Федерации в зону своих приоритетных интересов". Кроме того, возрастают устремления зарубежных научных учреждений к ресурсному потенциалу морей, находящихся под юрисдикцией России, особенно в Арктическом регионе. "Под предлогом защиты прав коренных малочисленных народов и морской природной среды различные международные организации предпринимают попытки ограничить судоходство по Северному морскому пути, пересмотреть правовой и территориальный статусы Арктики, противодействовать устойчивому освоению Россией месторождений полезных ископаемых", - отметил Кулишов.

Он добавил, что "с учетом широкого географического развития топливно-энергетических государственных проектов в Балтийском ("Северный поток - 2"), Черном ("Турецкий поток"), Охотском ("Сахалин-2") и северных ("Ямал-СПГ") морях усиливаются меры обеспечения пограничной безопасности в акваториях, примыкающих к данным объектам".