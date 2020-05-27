Врио главы Калужской области заявил об участии в предвыборной гонке на пост губернатора

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Врио главы Калужской области Владислав Шапша подтвердил намерение участвовать в выборах губернатора и дал старт своей предвыборной кампании. Сделал он это на онлайн-пресс-конференции в среду через 100 дней после назначения на должность.

Шапша был назначен врио главы региона президентом России Владимиром Путиным 13 февраля 2020 года. Он сменил Анатолия Артамонова, который возглавлял область почти 20 лет.

"Я не знаю, как должен выглядеть старт официальной [предвыборной] кампании. Но если это вопрос, планирую ли я выдвигать свою кандидатуру на предвыборную гонку, то я скажу: "Да, планирую". И да, давайте считать, что это начало [предвыборной кампании]", - сказал он.

Шапша возглавлял администрацию города Обнинска Калужской области с 2015 года. Он проходил обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).