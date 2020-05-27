В Совфеде заявили, что МиГ-29 в Ливии могут быть только советскими

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Истребители МиГ-29 в Ливии, если они там есть, являются советскими, а не российскими. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев, бывший до 2017 года главнокомандующий ВКС России .

"Если в Ливии и есть самолеты, то они не российские, а советские. Точно так же американцы по всему миру активно продавали и продают свои снимаемые с вооружения F-16", - заявил Бондарев.

По словам главы комитета Совфеда, встретив в небе турецкие, израильские или итальянские F-16, он не скажет, что это американские ВВС. "Сомневаюсь, что командующему АФРИКОМ [Африканское командование ВС США] это невдомек. То ли не разобрался. Или его просто использовали", - подчеркнул Бондарев.

По словам экс-главнокомандующего ВКС России, истребителями МиГ-29 в 80-х годах были вооружены ВВС почти всех стран Варшавского договора, также были экспортные поставки в Африку и Азию. С советских времен таких истребителей за рубеж была поставлена почти тысяча.

"После развала СССР наши бывшие союзники повступали в НАТО и сами их начали продавать по всему миру", - пояснил глава комитета Совфеда, подчеркнув, что в 1997 году США купили порядка 20 МиГ-29 разных типов у Молдавии - их местонахождение неизвестно.

Также Украина активно продавала свои истребители, которые достались после раздела советского наследия. "Бывшие советские Миг-29 теперь воюют по всему миру. И Ливия - не исключение. Это не единственная страна в Африке, у которой они были и есть", - отметил Бондарев.

"Но говорить о том, что несколькими МиГ-29 можно захватить побережье Ливии - бред. Летчики ничего на земле не захватывают", - считает экс-главком. В целом заявление командующего АФРИКОМ о поставках Россией истребителей Миг-29, по словам Бондарева, "больше похоже на какую-то глупость".

Обстановка в Ливии

Ранее США утверждали, что Россия способствует переброске из Сирии в Ливию боевиков. Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления западных партнеров. В свою очередь официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в среду заявил, что не менее 14 военных самолетов российского производства могут находиться в Ливии. По его словам, речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Около недели назад формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось занять стратегическую авиабазу Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи), которую незадолго до этого покинули силы Хафтара. Вслед за этим они начали готовить наступление на другие позиции ЛНА, в том числе город Тархуну (65 км к юго-востоку от Триполи).

Между тем в минувший вторник хафтаровцы в одностороннем порядке объявили по случаю наступления праздника розговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов) о временном прекращении огня и отводе войск по всем фронтам в столице на расстояние 2 - 3 км. Несмотря на это, столкновения не прекращались, а позднее командование армии сообщило о подготовке крупнейшей в истории Ливии воздушной операции против, как заявлялось, турецких войск в стране и их сторонников.