Грызлов: представители Киева сорвали работу подгрупп контактной группы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом в среду по итогам заседания контактной группы заявил журналистам полпред РФ Борис Грызлов.

"Даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура, - констатировал он. - Киевский театр абсурда продолжился и сегодня на заседании контактной группы".

По словам Грызлова, в целом, есть очень серьезные вопросы по самому составу киевской делегации. "Отзывы на предложения Донбасса киевская сторона не представила, вопросы по обмену и освобождению из-за киевских позиций не решаются. Гарантий, необходимых для подготовки работы пропускных пунктов, Киев не дает - на обращения Донбасса нет ответа", - подчеркнул полпред РФ.

Украинская сторона, по словам Грызлова, также не дает Донбассу гарантий безопасности. "Киев продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети. Напомню, что вина киевской стороны подтверждается и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН", - сказал он.

В этой связи Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов и нарушений режима прекращения огня. "Этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается. Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте, и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева", - отметил Грызлов.

Показательно, сказал полпред РФ, что сегодня киевская делегация в контактной группе отказалась обсуждать саму ситуацию с безопасностью в Донбассе. "Украина вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Все это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы", - сделал вывод Грызлов.

По его словам, должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер. "До принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности", - подчеркнул полпред РФ.

Киев отходит от выполнения минских соглашений

Он выразил разочарование итогами состоявшейся видеоконференции. "Очередное заседание контактной группы показало, что Киев все дальше отходит от выполнения и минских договоренностей, и нормандских решений, - заявил он журналистам. - Так дело не пойдет. После недавней пресс-конференции президента Зеленского ясно, какая задача решается. Президент Украины дал недвусмысленную оценку минским соглашениям, заявив, что они нужны для сохранения санкций против России. Всем становится понятной неизменная позиция Киева о невозможности каких-либо обсуждений урегулирования с представителями Донецка и Луганска, так как единственная задача украинской стороны - сохранение санкций".

"Киевская власть обманывает своих граждан, - продолжал Грызлов. - В минских договоренностях никаких санкций нет. Там есть обязательства Украины, те самые обязательства, которые президент Украины торжественно обещал выполнить в ходе своей избирательной кампании".

"Обозначив свою линию на затягивание конфликта и отказ от принятия каких-либо решений по всем трекам минских договоренностей, представители Киева настойчиво забалтывают любые предложения по выходу на конкретный результат переговоров в рамках контактной группы", - заключил российский полпред.

Угроза геноцида в отношении жителей Донбасса

Грызлов заявил, что требования Киева о получении контроля над границей с РФ в Донбассе до полного политического урегулирования являются угрозой безопасности жителям региона. "Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования, - сказал он журналистам. - То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов. Учитывая заявления и уличных украинских националистов, и ряда официальных киевских представителей о своих планах "зачистки" непокорных территорий, такой киевский контроль - это угроза геноцида в отношении жителей Донбасса".

Грызлов подчеркнул, что "любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям".

"Россия как посредник и гарант Минского процесса продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов, на последовательное выполнение мер, предусмотренных минскими договоренностями, которые одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН", - отметил полпред РФ.