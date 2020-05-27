МИД России: исследования в центре Лугара в Грузии курируются и оплачиваются Минобороны США

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США и связанные с ним структуры курируют и оказывают финансовую поддержку исследованиям центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в Грузии. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Несмотря на якобы осуществляемый правительством Грузии "полный контроль и финансирование" этой биолаборатории, проводимые на ее базе исследования (вкупе с эксплуатационными расходами, включая обеспечение безопасности) по факту курируются и оплачиваются военным ведомством США и аффилированными с ним структурами. Подтверждением этого являются проводившиеся на базе этого биообъекта эксперименты по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций, а также снаряжению боеприпасов отравляющими веществами или инфекционными агентами", - отметили в министерстве.