Россия определила боевиков, предположительно причастных к теракту в Идлибе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Взрыв самодельного устройства в Идлибе, в результате которого в среду погиб турецкий военнослужащий, предположительно, устроили боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани" (запрещена в РФ). Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев во время брифинга.

"По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани", которые привели в действие самодельное взрывное устройство во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы", - отметил Журавлев.

По данным ЦПВС, 27 мая при совершении марша по трассе М-4 на территории идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Инкзик произошел подрыв на самодельном взрывном устройстве автомобиля из состава колонны турецкого военного патруля.

Ранее о гибели турецкого военнослужащего сообщало Министерство национальной обороны Турции.