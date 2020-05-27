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Кризис в Сирии
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Россия определила боевиков, предположительно причастных к теракту в Идлибе

Речь идет о запрещенной в России группировке "Аль-Исламад-Туркестани"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Взрыв самодельного устройства в Идлибе, в результате которого в среду погиб турецкий военнослужащий, предположительно, устроили боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани" (запрещена в РФ). Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев во время брифинга.

"По имеющейся в распоряжении российского Центра по примирению враждующих сторон информации, к теракту причастны боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани", которые привели в действие самодельное взрывное устройство во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы", - отметил Журавлев.

По данным ЦПВС, 27 мая при совершении марша по трассе М-4 на территории идлибской зоны деэскалации в районе населенного пункта Инкзик произошел подрыв на самодельном взрывном устройстве автомобиля из состава колонны турецкого военного патруля.

Ранее о гибели турецкого военнослужащего сообщало Министерство национальной обороны Турции.

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